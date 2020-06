Benthen : Andacht mit Abstand unter freiem Himmel

Garten des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Benthener Pfarrhauses präsentierte sich von seiner schönsten sommerlichen Seite

25. Juni 2020, 14:03 Uhr

Von seiner schönsten sommerlichen Seite hat sich der Garten des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Benthener Pfarrhauses präsentiert. Über 50 Zuschauer haben sich am Abend des Johannistages am Mittwoch zu Gottesdienst und Konzert versammelt. „Es kamen Leute von Lutheran bis Goldberg“, sagt Pastor Riccardo Freiheit, „auch einige Touristen haben teilgenommen.“ Es ist der letzte feierliche Gottesdienst mit dem Bläserensemble der Gemeinde vor der Sommerpause gewesen. Statt eines gemütlichen Beisammenseins mit Speis und Trank gab es diesmal an St. Johanni Jahr im Anschluss an den Gottesdienst ein gemeinsames Singen und ein Suchspiel in der Kirche.