Lübz : Afrika-Abenteuer in Bildern

Vortrag zur Spendenfahrt von Mecklenburg nach Tansania im Bürgersaal

von Onlineredaktion pett

13. März 2019, 12:00 Uhr

Ein Foto-Vortrag über die Reise des „Freundeskreis Arusha/Tanzania“ nach Afrika wird im April in Lübz stattfinden. Im vergangenen Herbst reisten Mitglieder des Vereins in fünf Fahrzeugen nach Afrika, mit dabei der Lübzer Randolf Beck. Die Helfer waren in drei Jeeps und zwei Krankentransportern unterwegs, die mit Medizintechnik und Lebensmitteln beladen waren. Die Fahrzeuge und Spendengüter lieferten sie den Menschen im Massai-Gebiet in Tansania. Mehrere Wochen dauert die Fahrt durch Europa, Nordafrika bis in das ostafrikanische Land am Indischen Ozean. Das Abenteuer bot ausreichend Geschichten und Fotos für einen Vortrag, der am 12. April um 18 Uhr im Bürgersaal Lübz stattfinden wird. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten.