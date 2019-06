Plau am See : Aerobictanz in der Diakonie

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr Zumba, ein Fitnesskonzept mit Aerobic- und Tanzelementen, ist Bewegung und Lebenseinstellung: Am Montag, 1. Juli, bietet Verena Prieß einen Kurs in der Plauer Diakonie-Sozialstation an. Beginn ist um 18.30 Uhr, Teilnahme: fünf Euro. zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











