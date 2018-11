Karow : Abwrackprämie für Garten

Karower Kleingärtnerverein „Storchennest“ zieht Bilanz

„Es gibt uns immer noch, aber wie lange noch“, mit diesen Worten und der rethorischen Frage eröffnete Vereinschef Peter Quade die Jahresmitgliederversammlung des Kleingärtnervereins „Storchennest“ in Karow. 22 Mitglieder zählt der Verein und die meisten von ihnen sind sehr rührig, pflegen ihre Gärten und die Anlage als Ganzes. Drei Kündigungen gab es in diesem Jahr. Aber: „Wir konnten auch zwei neue Mitglieder aufnehmen“, freut sich der Vorsitzende. Und, obwohl mitunter andere Erfahrungen gemacht werden, „haben sich diese neuen Gartenfreunde bestens integriert, ihre Gärten ansehnlich gemacht und sich auch für den Verein engagiert“, führt Quade aus. So ist es ein Novum, dass das neue Mitglied Barbara Walter eine „Abwrackprämie“ und eine Ehrenurkunde erhielt. „Den Begriff Abwrackprämie habe ich der Automobilindustrie entnommen, aber es trifft den Kern“, begründet Quade die Entscheidung des Vorstandes. So hat Barbara Walter den Garten und einen weiteren komplett beräumt, will das Areal neu gestalten, das sich durchaus sehen lassen wird, heißt es weiter. Auch Gerd Pyrczek erhielt eine Urkunde und eine kleine Prämie für seinen jahrelangen Einsatz im und für den Verein.

Auch wenn jetzt die Mitgliederzahl fast konstant gehalten werden konnte, so gilt es weiterhin, neue Mitglieder zu werben. Vor allem Hans-Joachim Kirchner leistet in der Werbung gute Dienste, denn „er spricht zugezogene Einwohner an und bietet die leerstehenden Gärten an“. Und davon hat der kleine Verein 13 Parzellen, die nicht verpachtet sind, aber stets in Ordnung gehalten werden. Da mühen sich die meisten Vereinsmitglieder auch und übernehmen mehr Arbeit, als sie durch die Satzung verpflichtet sind. Ein voller Erfolg war zudem die Schrottsammelaktion. Die sorgte für Ordnung und zugleich für eine Finanzaufbesserung, denn es kamen rund 150 Euro zusammen.