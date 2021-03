Theaterreihe abgesagt : Zwei Monate Bauzeit fehlen

Burgfestspiele in Plau am See müssen wegen Bauverzögerung auf dem Burggelände für dieses Jahr abgesagt werden

Plau am See | Großes Bedauern bei der Stadt Plau, dem Haus des Gastes und den beteiligten Künstlern. „In einer Telefonkonferenz haben wir uns darauf einigen müssen, die Burgfestspiele in Plau am See für dieses Jahr abzusagen“, sagt Bürgermeister Norbert Reier. Burghofsanierung dauert länger als gedacht Ein Grund hierfür sind Verzögerungen bei der Sanierung de...

