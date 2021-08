Lübz: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

von svz.de

23. August 2021, 15:38 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Fahrräder sind am Samstagabend in Lübz beide Fahrradfahrer verletzt worden. Beide erlitten Kopfverletzungen und wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich in der Mühlenstraße, als die Fahrräder beim Entgegenkommen an einer engen Stelle zusammenstießen. Daraufhin stürzten beide Fahrradfahrer, wobei eine 51-jährige Frau schwer und ein 19-jähriger Mann leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.