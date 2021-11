2G-Regelung in Goldberg : Zu den Dance Masters dürfen nur geimpft oder genesen

Veranstalter weisen auf 2G-Regelung für Tanz-Show in der Mehrzweckhalle hin und haben noch wenige Restkarten.

Goldberg | Furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft, geballte Energie, großartige Live-Musik und irisches Lebensgefühl pur – das ist Dance Masters. Zu erleben ist diese Show am 3. Dezember ab um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Goldberg. Die Veranstalter weisen jetzt noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Veranstaltung ausschließlich von geimpften oder ge...

