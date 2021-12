Jahreswechsel in Lübz und Plau : Keine Silvesterpartys erlaubt – Viele Hotels und Restaurants schließen

Die Corona-Pandemie macht Gastronomen und Hotelbetreibern weiter schwer zu schaffen. Nach der neuen Landesverordnung ist zum Jahreswechsel nur noch das Essen gehen in Gaststätten zulässig, wenige haben dafür geöffnet.

Parchim Lübz Plau | Normalerweise ist der Jahreswechsel immer ein Höhepunkt in den Hotels und Restaurants. Doch in diesem Jahr fällt das Angebot in der Region mau aus. Silvesterpartys sind laut der neuen Landesverordnung, die seit diesem Montag gilt, nicht mehr erlaubt. Zwar können Restaurants weiter öffnen und die Menschen zumindest unter 2Gplus-Regeln essen gehen, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.