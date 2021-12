Forstamt Karbow : Mit zwei Försterinnen zu Besuch bei den Weihnachtstannen

Die immergrünen Bäume des Forstamtes Karbow sind gut geraten. Davon konnte sich die SVZ bei einer Fahrt durch den Winterwald mit Eva-Maria Rundstedt und Katharina Köppchen überzeugen.

Karbow | Da stehen sie, dicht aneinander gedrängt, mit Schnee in den Tannenspitzen und warten auf ihren großen Tag. Wenn sie an Heiligabend mit Lichtern, Lametta und bunten Kugeln in den Stuben der Menschen stehen. Die beiden Försterinnen Eva-Maria Rundstedt und Katharina Köppchen betrachten wohlwollend die Weihnachtstannen im Revier Karbow. Katharina Köppc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.