Fit ins neue Jahr : Winterwanderung rund um Wooster Teerofen

Heimatverein lädt am 15. Januar zum Ausflug in die Heide bei Neu Poserin ein.

Neu Poserin | Unter dem Motto „Fit ins neue Jahr“ lädt der Heimatverein Wooster Heide alle Vereinsmitglieder, Wander- und Naturfreunde am 15. Januar zur traditionellen Winterwanderung ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gerhard-Cornellsen-Haus in 19399 Wooster Teerofen. Weiterlesen: Im Revier von Wölfen und Adlern Fach- und ortskundige Wanderführer begleiten die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.