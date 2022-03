Feuerwehr- und Polizeieinsatz : Wintergarten in Gallin-Kuppentin geriet in Brand

Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause.

Gallin-Kuppentin | Der Wintergarten eines Einfamilienhauses in Gallin-Kuppentin ist am frühen Donnerstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge soll das Feuer einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht haben. Verletzt wurde niemand, die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs...

