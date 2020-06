Goldberg : Weiter an der Zukunft tüfteln

Wie geht es weiter mit dem Zukunftskonzept Goldberg-Mildenitz? Inzwischen ergaben sich 24 Einzelvorhaben, die dem großen Ziel einer zukunftsfähigen Region ein Stück näher kommen sollen.

von Franziska Gutt

11. Juni 2020, 15:41 Uhr

Goldberg | Wie geht es weiter mit dem Zukunftskonzept Goldberg-Mildenitz? Um das zu beantworten, lässt Kathleen Heuer die Ereignisse der vergangenen anderthalb Jahre in Bezug auf das Modellprojekt zur Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für die Region erst einmal Revue passieren. Die Mitarbeiterin des Regionalbüros „Zukunftskonzept Goldberg-Mildenitz“ besucht derzeit alle Gemeinderäte im Amtsgebiet. In einem Vortrag schaut sie zurück, zeigt erste Ergebnisse auf und berichtet, wie es nun weitergeht. Den Anfang machte Heuer in Techentin und Mestlin.

Die Projekte werden von Bürgern der Region selbst getragen

Zunächst erinnert Kathleen Heuer, wie alles Anfang 2019 mit den Küchentischgesprächen - unterstützt vom Thünen-Institut - begann. Die Einrichtung für Regionalentwicklung begleitet für eine Laufzeit von 18 Monaten den Prozess. Ihre Mitarbeiter Andreas Willisch, Siri Frech und Steffen Klotz organisierten die Veranstaltungen und setzten wichtige Impulse zum gemeinschaftlichen Austüfteln von Lösungswegen. Dabei kommt es in dem Modellprojekt auf die direkte Beteiligung der Einwohner an. Die Einzelprojekte sind "bürgergetragen" und das sei die Novität, womit sich das Gesamtvorhaben von herkömmlichen Ansätzen abhebe, erklärt Tanja Hentschel-Blank auf SVZ-Nachfrage. Sie arbeitet ebenfalls im Regionalbüro mit Sitz in der Langen Straße in Goldberg mit. „Das Modellhafte an dem Zukunftskonzept ist, dass das Projekt von Bürgern und ihr Engagement für die Region getragen wird."

Auf 20 Küchentischgesprächen folgten sechs Zukunftswerkstätten, an denen jeweils 50 bis 60 Bürger aktiv teilnahmen, so Kathleen Heuer weiterhin. Nebenbei meldeten sich sogenannte Bürgerbotschafter aus jeder Gemeinde, die fortan mithelfen, das Konzept voranzutreiben. Aus Bürgern und Botschaftern bildeten sich lokale Räte in Goldberg, Mestlin, Techentin, Neu Poserin und Dobbertin. Einzelne Ratsmitglieder und die Bürgermeister bildeten zusammen den Mildenitzrat.

Nach der Sommerpause geht es weiter

Nach den Zukunftswerkstätten fanden Projektschmieden für bestimmte Themengebiete statt. Das Pläneschmieden und Tüfteln an einzelnen Projekten wird nach der Sommerpause weiterlaufen, so Kathleen Heuer. „Einige Veranstaltungen und Treffen mussten wegen Corona erst einmal verschoben werden.“ Doch die bisherigen Gespräche, Werkstätten und Schmieden ergaben bereits 24 Einzelprojekte, die nach ihrer Realisierbarkeit ausgewählt wurden.

Zudem überlegten sich die Mitstreiter des Zukunftskonzeptes eine Lösung, wie Bürger für ihre einzelnen Projekte unkompliziert Fördermittel erhalten können. „Das Verbundprojekt Engagement Plus ist eines der wichtigsten Töpfe für Projekte, die ohne viel Aufwand und hohe Summen realisiert werden können“, sagt Kathleen Heuer. Die Finanzierung kleiner Projekte könne somit über das Amt beantragt werden. Ein konkretes Beispiel kann sie dabei auch nennen. Eines von diesen Mikro-Vorhaben nennt sich „Rosenblüte in der Langen Straße“, für das sich einige Goldberger engagieren. „Die teilweise triste Ansicht der Straße soll mit Anpflanzungen von Rosenstöcken etwas verschönert werden“, erzählt Heuer.

Und auch in Bezug auf weitere Themenbereiche wie „Mobilität“ oder „Wege und Begegnungen“ nehmen die einzelnen Projekte Gestalt an, spricht Kathleen Heuer in ihrem Vortrag an. Gegenüber unserer Zeitung sagt sie: „Das Modellprojekt ist nicht zum Erliegen gekommen. Wegen Corona mussten einige Vorhaben verschoben werden. Nach wie vor sind interessierte Bürger eingeladen, sich zu engagieren.“