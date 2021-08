„Rettet den europäischen Aal“ : Goldberger See um 5000 Jungaale reicher

Mit der Einsetzung von rund 10.000 Jungaalen im Goldberger und im Neuhofer See unterstützt die Wemag die Aktion „Rettet den europäischen Aal“ des Landesanglerverbandes

Goldberg | Am Ufer des Goldberger Sees hat sich eine Menschtraube gebildet. Einige haben Gummistiefel an, andere wiederum laufen barfuß am Ufer entlang. Die Blicke sind auf die vier Herren gerichtet, die ins kühle Nass waten und die zwei großen, weißen Plastikeimer umstülpen. Zappelnd bahnen sich daraufhin kleine Aale ihren Weg ins Wasser. „Die schwimmen fürs...

