Passow / Welzin : Welziner Kultursommer findet doch statt

Veranstaltungen finden statt, schwierige Planung durch Corona-Verordnung

von Alexander Fischbach

19. Juni 2020, 14:28 Uhr

Passow/Welzin | Jeden Freitag und am Sonnabend in den Sommerferien von Mecklenburg-Vorpommern wird sich die große Wiese vor dem Gutshaus Welzin in einen Festplatz verwandeln. Mit mehr als zehn Programmpunkten zwischen dem 26. Juni und dem 1. August haben es der Verein Actiontouren-leben.lernen. e.V. und engagierte Bewohner aus Welzin, Passow und Umgebung geschafft, ein umfangreiches Fest auf die Beine zu stellen. Ab 19 Uhr geht es los. Wie auch im vergangenen Jahr ist der Eintritt frei. Dabei sind Bands aus Brandenburg, Schwerin und Umgebung. Ein breites Spektrum wird geboten, es reicht von Country-Musik bis Jazz. Auch Theater und Tanz werden nicht zu kurz kommen. Gefördert werden diese durch Spenden und Zuwendungen vom Land. Alle Mitarbeiter aus Welzin und auch der Verein arbeiten ehrenamtlich.

Alles ist anders wegen Corona

Frederik Kraft vom Verein Actiontouren e.V. ist erleichtert. „Wir waren zwar guter Hoffnung, dass der Kultursommer stattfinden kann, aber es war nicht einfach, ein Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Mit der Zusage des Ordnungsamtes Lübz in den vorangegangenen Tagen ist alles gut ausgegangen“, sagt er. Dicht gedrängte Publikumsmassen wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen werden die Gäste familienweise im Abstand um die Freilichtbühne platziert. Eine Bestuhlung ist ebenfalls vorgesehen, genauso wie Tische, Mindestabstände inklusive. Immerhin sind derzeit Veranstaltungen im Freien mit bis zu 300 Personen wieder gestattet. Im letzten Jahr fand der Kultursommer zu einem großen Teil in einem alten Stallgebäude auf dem Gutsgelände statt. Jetzt geht das nicht, deswegen gibt es auch keine Kinovorstellungen.

Überarbeitung der Landesverordnung gewünscht

Das Anbieten von Speisen und Getränken sei allerdings schwierig. Daher werde man wohl von einer Bewirtung absehen. Dies riet auch der Leiter des Bürgeramtes Eldenburg- Lübz, Thomas Rosenfeldt. „Wir arbeiten eng mit den Veranstaltern zusammen", erklärt er. „Auch in der nächsten Woche werden wir uns wieder treffen und das Konzept für den Kultursommer weiter erörtern.“ Es läge sowohl dem Amt als auch den Kultursommer-Machern am Herzen, dass die Landesauflagen für dieses Ereignis vernünftig umgesetzt werden. Die mittlerweile über 20 Seiten starke Coronaverordnung sei durch permanente Änderungen allerdings nicht sehr hilfreich, fährt er fort. „Für den Bürger ist sie nicht mehr einsichtig und verständlich." Er fordert, genauso wie der Städte-und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommerns, eine dringende vollständige Überarbeitung der Coronaregeln.

Sommerbauwochen fallen aus

Die normalerweise im Sommer stattfindenden Bauwochen mit Jugendlichen aus Berlin und der näheren Umgebung von Welzin werden in diesem Jahr ausfallen. Auch dies scheint dem mittlerweile verwirrenden Regelwerk geschuldet. „Es ist zwar nicht verboten, solche Jugendfreizeiten anzubieten, aber hier wären Hygienevorschriften einfach nicht umsetzbar“, erläutert Frederik Kraft. Alleine schon die Selbstversorgung sei ausgesprochen schwierig, genauso wie die Übernachtung von mehreren Teilnehmern zusammen in einem Bauwagen. Auch er sieht Schwierigkeiten, die einzelnen Punkte der Coronaverordnung richtig in ein praktikables Konzept umzusetzen. Daher hatte der Verein beschlossen, auf diese Veranstaltungen zu verzichten. Allerdings, so hofft er, könnte es sein, dass es im Herbst wieder Möglichkeiten für Freizeitwochenenden gibt. Dies könnte nach Lockerung von Vorschriften zum Infektionsschutz der Fall sein.

Nähere Informationen zum genauen Programm und Ablauf des Welziner Kultursommers kann man im Internet unter welziner-kultur-sommer.de oder durch Aushänge und Handzettel erhalten.