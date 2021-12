Einzelhandel in Plau am See : Weihnachtsshopping am Nikolaus-Abend

Die Weihnachtsstraße muss in diesem Jahr in Plau ausfallen. Dafür haben sich die Einzelhändler eine andere Aktion ausgedacht. Sie ist geeigneter für die geltenden Corona-Regeln.

Plau am See | Am Nikolausnachmittag kann bis abends in der Altstadt von Plau am See nach Herzenslust geshoppt werden. Am Montag, 6. Dezember, laden die Plauer Einzelhändler in weihnachtlicher Atmosphäre zu einem Einkaufsbummel ein. Von 16 bis 21 Uhr besteht Gelegenheit, in aller Ruhe Geschenke auszusuchen und sich bei netten Gesprächen inspirieren zu lassen. Aber n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.