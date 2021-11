Wegen Corona : Weihnachtsmarkt und Turmblasen in Lübz sind abgesagt

Trotz Corona wird aber an anderen Aktionen festgehalten: So soll es den lebendigen Adventskalender und die Lichtinstallation in der Innenstadt geben,

Parchim | Zuerst die gute Nachricht: Pünktlich zum Beginn der Adventszeit erstrahlen in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Lübz sieben weitere Weihnachtssterne in heimeligem Licht. Zu verdanken ist das dem in der Turmstadt engagierten Gewerbeverein, der Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft sowie den Lübzer Stadtwerken. Damit setzten sie eine im vergangenen Jah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.