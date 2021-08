Baumfrevel in Ganzlin : 52 Weiden wurden wohl wegen Missverständnis abgesägt

In der Gemeinde Ganzlin nahe Plau am See wurden gut 50 Weiden geköpft – scheinbar rechtswidrig. Derzeit laufen zu dem Vorfall mehrere Verfahren. Zu der Frage nach der Verantwortung hüllen sich die Behörden in Schweigen.

Ganzlin | Wo an einem Tag noch 52 Bäume eine Allee bildeten, säumen am nächsten genau so viele hüfthohe Stümpfe die Straße. So geschehen im Frühjahr 2021 in der Gemeinde Ganzlin, zwischen den zwei Ortsteilen Retzow und Hof Retzow. 52 Kopfweiden sind hier entlang der Ringstraße der Kettensäge zum Opfer gefallen. Das Kuriose: Krank oder eine Gefahr für den Straße...

