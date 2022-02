Erster Film des Jahres : Kino des Wangeliner Gartens zeigt Doku über Musiker Miles Davis

Der Film wird am Freitag gezeigt und gibt Einblicke in das Leben des Künstlers. Zudem sind im Februar und März Seminare und ein Konzert im Wangeliner Garten geplant.

Wangelin | Das Wangeliner Gartenkino kommt langsam, aber sicher aus der Winterruhe und startet nun die ersten Veranstaltungen in diesem Jahr. Los geht es am kommenden Freitag, 11. Februar, im Kino mit einer Musikdokumentation über den amerikanischen Jazzmusiker Miles Davis unter dem Titel „Miles Davis – Birth of the cool“ von Regisseur Stanley Nelson. Auch in...

