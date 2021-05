Twietfort : Ein Dorf kämpft um sein Wasser

Die Bürger von Twietfort wollen weiter ihr Wasser aus den eigenen Brunnen, doch der WAZV will sie zum Anschluss zwingen

Twietfort | Das gibt es kaum noch: ein Dorf, das Wasser aus seinen eigenen Brunnen bezieht. So wie in Twietfort in der Gemeinde Ganzlin. „Wir haben eine Anschlussquote von 99,5 Prozent“, erklärte Lothar Brockmann, geschäftsführender Leiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz (WAZV) den versammelten Twietfortern bei einer Bürgerversammlung auf dem ...

