Abrissarbeiten in Lübz : Vortrag zur Geschichte des alten Krankenhauses

In den Gebäude steckt Geschichte. Und viele Lübzer wollen mehr über die ehemalige Klinik erfahren. Deshalb gibt es jetzt einen zweiten Vortrag dazu.

Lübz | Die Geschichte des Lübzer Krankenhauses bewegt offenbar viele Menschen in der Region. Deshalb hält Ilona Paschke vom Verein Lübzer Land einen weiteren Vortrag zu dem Thema – am 12. November um 17 Uhr im Saal des Hotels „Zur Eldenburg“. Er gehört zur Reihe „Geschichte der Stadt Lübz in Wort und Bild“. Weiterlesen: Bis 1995 vergeblicher Kampf um Lübz...

