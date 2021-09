Kloster Dobbertin : Viel Arbeit in der Küche und der Kerzenmanufaktur

Während sich ganz Dobbertin auf das Landeserntedankfest vorbereitet, warten in der Werkstatt der Diakonie im Kloster zahlreiche Arbeiten, die täglich erledigt werden müssen.

Dobbertin | Ganz Dobbertin bereitet sich auf das Landeserntedankfest vor, auch in den Werkstätten des Klosters Dobbertin steigt die Spannung. Bereits um 6 Uhr früh geht in der Küche der Werkstätten der Diakonie auf dem Dobbertiner Klostergelände das Licht an. „Hier werden täglich etwa 800 Mahlzeiten zubereitet“, erklärt Werkstattleiter Detlef Kuhn. Diese sind zum...

