Ermittlungserfolg für Polizei : Vermisste Mädchen aus Plau am See wieder aufgetaucht

Die Jugendlichen, die Ende Januar aus einem Wohnheim verschwunden waren, befinden sich wieder in der Betreuungseinrichtung.

Plau am See | Die beiden vermissten Mädchen aus Plau am See konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die 13-Jährige und die 15-Jährige waren am 31. Januar aus einer Betreuungseinrichtung verschwunden und wurden nun wieder an das Wohnheim übergeben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Mehr zum Thema: Mädchen aus Plau weiterhin vermisst – Spur führt nach Parchi...

