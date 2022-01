Versuchter Betrug in Plau am See : Vermeintliche Kanzlei versprach 140 000 Euro für Kauf von Nudeln

Der angerufene Rentner ging unmittelbar von einem Betrugsversuch aus und beendete das Telefonat mit der vermeintlichen Rechtsanwaltskanzlei.

Plau am See | Für den Kauf einer bestimmten Nudelsorte im Einzelhandel ist einem Rentner aus Plau am See ein Bargeldgewinn in Höhe von 140 000 Euro in Aussicht gestellt worden. Eine angebliche Rechtsanwaltskanzlei hatte den 82-Jährigen am Donnerstag unangekündigt angerufen und ihn über die Modalitäten zum Erhalt des hohen Geldgewinns in Kenntnis gesetzt. Demnach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.