Gnevsdorf : Verein lädt zum Schaubacken im Lehmmuseum ein

Verein zur Förderung ökologisch-ökonomisch angemessener Lebensverhältnisse lädt an zwei Freitagen im Juli nach Gnevsdorf ein.

Gnevsdorf | Brot und Kuchen wie bei der Großmutter – die gibt es am 2. und auch am 16. Juli im Lehmmuseum Gnevsdorf. Zwischen 7 und 16 Uhr wird an diesen Freitagen auf ganz klassische Weise gebacken – im Lehmofen. Interessierte erfahren von Susanne Jürgens und Marita Kinscherf dabei Wissenswertes über die Kunst des Backens im Lehm. Leckerer Spaß für die ganze ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.