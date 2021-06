Plau am See : Urlauber wollen wieder ins Seehotel

Einige Touristen haben im Seehotel in Plau am See bereits Zimmer gebucht. Ab Mitte Juni rechnet Betreiber Thorsten Falk mit einem vollen Haus. Schwierigkeiten hätten Gäste durch die Vielzahl von Corona-Regeln, sagt er.

Plau am See | Die ersten Gäste haben sich bereits am Ufer des Plauer Sees eingefunden. Die meisten sind jedoch Geschäftsreisende. Nur etwa ein Drittel der 25 Besucher im Plauer Seehotel sind Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern, die Hotelier Thorsten Falk seit Ende Mai wieder bei sich begrüßen darf. Noch läuft der Start in die neue Saison für ihn gemächlich. Doch da...

