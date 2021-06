Konzertabend in Kuppentin : Ulrike Apsel und Frauke Doller lassen Sommerträume wahr werden

Am Sonnabend findet in der Kuppentiner Kirche ein Konzert statt. Ulrike Apsel und Frauke Doller musizieren auf dem Klavier und der Violine. Das Duo „A.D.libitum“ entstand vor etwa einem Jahr aus einem privaten Anlass.

