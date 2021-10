Kneipp-Verein Plau am See : Thomas Strelow klärt über die Pilzvielfalt in der Umgebung auf

Was wächst wo in der Nähe von Karow? Das wird der Experte bei der Pilzwanderung am Wochenende den Interessierten erklären.

Plau am See | Gemütlich durch die Wälder spazieren und dabei nicht nur die Beine vertreten, sondern auch noch etwas lernen. Das bietet an diesem Wochenende die Pilzwanderung des Kneipp-Vereins Plau am See. Gekonnt führt der Pilzberater Lothar Strelow die Interessierten am Sonntag, 17. Oktober, durch die Umgebung und klärt über die hiesigen Pilze auf. Treffpunkt ist...

