Auftritt in Lübz : Wandertheater „Ton und Kirschen“ entführt in die griechische Antike

Die neunköpfige Gruppe präsentiert das Stück „Der gefesselte Prometheus“ auf dem Schulhof des Eldenburg-Gymnasiums in Lübz.

Lübz | Die Theatergruppe „Ton und Kirschen“ ist wieder in Lübz zu Gast. Diesmal reist das neunköpfige Ensemble mit den Zuschauern in die griechische Antike. Gezeigt wird „Der gefesselte Prometheus“ von Aischylos. Wie der Name es bereits erahnen lässt, handelt die Tragödie von Prometheus, der gefesselt und gefangen Widerstand gegen Zeus, den obersten Gott ...

