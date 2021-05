Plau am See : Testzentrum bietet ab Dienstag PCR-Tests auf eigene Rechnung an

Wer privat einen PCR-Corona-Test benötigt, zum Beispiel für eine Flugreise, hat jetzt eine Adresse.

Plau am See | Erweiterter Service im Testzentum Plau am See: So können, wie Michael Wufka von der Tourist-Information Plau erklärt, ab kommenden Dienstag, 25. Mai, Personen einen privaten PCR-Test durchführen lassen. Dies gelte allerdings nicht für amtliche durch das Gesundheitsamt verfügte Tests. Diese privaten PCR-Tests sind nicht kostenfrei. Im Testzentrum wi...

