Plau am See : Taucher warnen weiter vor Betreten der Eisfläche

Trotz der Minusgrade ist die Eisfläche nur sechs Zentimeter dick

Plau am See | Aus der Perspektive unter der Eisschicht auf dem Wasser des Plauer Sees sprechen Taucher eine dringende Warnung aus: Das Betreten der Eisfläche gerade auf dem Plauer See ist weiterhin gefährlich! „Das Eis ist gerade mal sechs Zentimeter dick", sagt Ralf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.