Stadtvertretung Plau am See : Sven Hoffmeister als neuer Bürgermeister vereidigt

Der CDU-Mann hat auch schon eine erste Aufgabe für seine Amtszeit mit auf den Weg bekommen. Zuvor gab es stehende Ovationen zum Abschied seines Vorgängers Norbert Reier.

Plau am See | Zum letzten Mal las Norbert Reier (Die Linke) in der Stadtvertretung Plau am See am Mittwoch seinen Bericht als Bürgermeister vor. „Das Jahr neigt sich dem Ende und damit ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen“, erklärte der langjährige Bürgermeister. Er dankte den Stadtvertretern und seinen Mitarbeitern in der Verwaltung für die Zusammenarbeit....

