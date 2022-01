Weiterer Ausbau möglich : Solarpark Passow wird in einem Monat in Betrieb genommen

Der Bau von Solarparks in der Region nimmt immer größere Ausmaße an. Nun geht ein weiterer Park bei Passow in Betrieb und liefert demnächst umweltfreundlichen Strom. Und die Idee für eine Erweiterung gibt es auch schon.

Passow | Die Solarmodule sind fast alle aufgest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.