Lichterfest in Stuer : Schattenspiel und Feuershow im Bärenwald

Wer sich die dunkle Jahreszeit erhellen und gleichzeitig die Bären von der Müritz bewundern möchte, kann dies beim Lichterfest am 13. November ab 11 Uhr.

Stuer | Um etwas Helligkeit in die dunkle Jahreszeit zu bringen, lädt der Bärenwald Müritz in Stuer am 13. November zu einem Lichterfest ein. Es beginnt um 11 Uhr mit einem Vortrag von Dr. Ralf Koch, Leiter des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide zum Thema Lichtverschmutzung. Um 14 und 15 Uhr ist dann eine Mitmachgeschichte des barmherzigen St. Martin im T...

