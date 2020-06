Karow : Schafzüchter fordern zügige Entscheidung über Wolfs-Abschuss

Alles andere als eine zeitnahe Entscheidung wäre eine Farce und ließe entsprechende Rechtsgrundlagen ins Leere laufen.

von Winfried Wagner

09. Juni 2020, 15:04 Uhr

Die Schaf- und Ziegenzüchter im Nordosten haben eine schnelle Entscheidung über das in Vorpommern beantragte Abschießen von Wölfen gefordert. Die Kriterien und auch der Entscheidungsweg seien klar geregelt, erklärte der Vorsitzende Jürgen Lückhoff am Dienstag in Karow. Alles andere als eine zeitnahe Entscheidung wäre eine Farce und ließe entsprechende Rechtsgrundlagen ins Leere laufen. Mit jedem Tag schwinde die Wahrscheinlichkeit, den Wolf noch in dem Gebiet anzutreffen, in dem er wiederholt Schaden angerichtet habe.

Etwa 15 Kälber gerissen

Ein Agrarunternehmen aus der Region Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat - unterstützt vom Kreisbauernverband und der CDU - beim Kreis eine Abschussgenehmigung beantragt. Hintergrund ist, dass Wölfe 2019 und 2020 schon etwa 15 Kälber gerissen haben.

Weiterlesen: Antrag auf Wolfs-„Entnahme“ beschäftigt Behörden und Kreistag

Gutachter haben die Vorfälle geprüft. Dazu kommt, dass es bis Ende Mai 2020 im Nordosten fast genauso viele von Wölfen attackierte Nutztiere gab wie 2019.„Bereits der durch eine DNA-Analyse mögliche Nachweis, dass es sich bei den Übergriffen immer um den gleichen Wolf handelt, dauert viel zu lange“, erklärte Lückhoff. Steigende Wolfsattacken bestätigten Befürchtungen, die auf eine Veröffentlichung des Bundesamts für Naturschutz zurückgehen. Demnach sollen in Deutschland 700 bis 1400 Wolfsterritorien möglich sein. „Da müssten wir mit 10 000 Wölfen langfristig rechnen“, kritisierte Lückhoff. Schon jetzt machten bundesweit etwa 1000 Raubtiere den Schafhaltern in vielen Regionen das Leben sehr schwer - trotz immer teurerer Vorbeugemaßnahmen.