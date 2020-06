Plau am See : Sie wird bald in neuem Glanz erstrahlen

Sankt Marienkirche: Sanierungsbeginn noch in diesem Sommer möglich

von Alexander Fischbach

21. Juni 2020, 13:27 Uhr

Für den Förderverein der Kirche Sankt Marien in Plau ist es ein Grund zur Freude. Nachdem nun die verschiedenen Gewerke der Innenraumsanierung dieser Kirche ausgeschrieben wurden, ist nach Sichtung der Angebote mit baldigem Baubeginn zu rechnen. Von außen erstrahlt der Bau in neuem Glanz, ebenso der Chorraum. Dessen Sanierung fand im Jahr 2016 statt. Jetzt soll es hoch oben innen in der Kirche weitergehen.



Deckengemälde stark im Mitleidenschaft gezogen

Insbesondere die aus dem 19. Jahrhundert stammende Bemalung, sowohl an Säulen und Deckengewölben, muss dringend vor weiterem Verfall bewahrt werden. „Seit der Umgestaltung der Kirche in den 1870er Jahren wurde am Innenraum eigentlich nichts mehr baulich getan“, sagt Pfarrer Stephan Poppe. Staub und Ablagerungen haften an der Decke. Es gibt dort schwarze Stellen und auch Flecken. Aufgrund von Feuchtigkeit, die wahrscheinlich noch einen Brand im 18. Jahrhundert zurückzuführen ist, traten kontinuierlich Salze aus den Steinen aus. „Diese Mineralien verändern die Farbe der Decken- und Wandbemalung“, ergänzt er. Dadurch werden diese Partien fleckig und es besteht die Gefahr, dass auch Teile des Unterputzes sich ablösen könnten. Das ist allerdings bisher nicht der Fall gewesen.

Eine große Herausforderung

Um ein solches Vorhaben erfolgreich zu bewerkstelligen, müssen für jedes Bauwerk einzeln verschiedene Lösungsansätze erarbeitet werden. Zunächst einmal müssen die Decken gereinigt werden. Dies soll allerdings so geschehen, dass weder die Malerei noch der Putz beschädigt werden. Mit einem Tuch, einem weichen Latexschwamm oder auch einer Art Mehlteig könnte dies erfolgen. Wie genau die Einzelschritte erfolgen,ob solche Techniken Anwendung finden, wird sich allerdings noch zeigen. Die konkrete Arbeit an der Kirche wird die beteiligten Firmen vor einige Herausforderungen stellen. Die ganze Inneneinrichtung, wie Bestuhlung und auch die Orgel verbleiben im Kircheninnenraum. „Im Grunde,“ sagt der Vorsitzende des Fördervereins Sankt Marien, Harald Kleinert, „geht man genau andersherum vor wie beim Bau.“ Das bedeutet zum Beispiel, dass sich die Handwerker in sehr enge Stellen zwischen Orgel und dem Gewölbe hinein arbeiten müssen. Die Bänke sowie Gemälde und Altar müssen abgedeckt und geschützt werden. „Da es wenig Platz für Gerüste und andere Dinge gibt, ist es nötig, alleine schon bei der Einrichtung der Baustelle genau zu planen“, ergänzt Kleinert.

Zahlreiche Spenden von Verein, Zuschuss vom Land

Möglich wurde diese lange geplante Maßnahme auch durch zahlreiche Spenden an den Verein. Schatzmeister Rüdiger Hoppenhöft gibt an, dass der Verein etwa 50.000 € zur Sanierung beisteuert. Es ist ein ehrgeiziger Plan. „Wir hatten eine sehr große Spendenbereitschaft in Plau und Umgebung. Auch Privatpersonen und Firmen, kleine wie große, haben sehr geholfen“, führt er aus. Gesammelt hat der Verein allerdings noch mehr. Aber dieses Geld werde zurückbehalten, da man bei solchen Sanierungsarbeiten immer mit Überraschungen und Mehrkosten rechnen müsse. Insgesamt hat der Verein, der mittlerweile über 240 Mitglieder zählt, für die Kirche leicht über 100.000 Euro gesammelt. Dabei war dies nicht die erste Spendensammelaktion des Fördervereins. Er hatte sich bereits bei der Außensanierung der Kirche engagiert. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Siehe SVZ 8. Juni 2020) und der Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben jeweils einen sechsstelligen Betrag zu dem mit insgesamt 750.000 € veranschlagten Projekt dazugegeben. Geld, das gut investiert ist, ist die Kirche doch nach Worten der Beteiligten nicht nur ein Gotteshaus, sondern auch ein Touristenmagnet, ein sehr wichtiger Bestandteil des Stadtbildes und der Ort der lokalen Kultur.