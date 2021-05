Plau am See : Rundbus rollt in die zehnte Saison

Rundfahrt zu 21 Haltestellen am Plauer See kann ab Anfang Juni wieder beginnen

Plau am See | Rund um den Plauer See gibt es für Touristen und Einheimische viel zu entdecken: den Bärenwald, das Besucherzentrum des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide, das Restaurant des Fischers in Alt Schwerin, das Tal der Eisvögel, den Affenwald, das Kloster in Malchow und nicht zuletzt Plau am See mit seiner Marina und der Altstadt. Seit 2011 können di...

