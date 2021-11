Diebstahl in Plau am See : Unbekannte plündern Kasse im Supermarkt

Zwei Täter lenkten die Verkäuferin eines Supermarktes ab und plünderten die Kasse.

Plau am See | Am Mittwochnachmittag kam es in Plau am See zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer Supermarktkasse. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkten zwei unbekannte Täter die Verkäuferin in einem Discounter in der Quetziner Straße ab. Als sie sich in den Verkaufsraum des Marktes begab, soll einer der Täter die Kasse aufgebrochen und das dort befindliche Bargel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.