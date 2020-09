Plau am See: Polizei ermittelt nach Autoeinbrüchen

von svz.de

07. September 2020, 09:53 Uhr

Nach mehreren Autoaufbrüchen am Wochenende in Plau ermittelt die Polizei jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Aus einem gewaltsam geöffneten Auto stahlen die Täter diverses Werkzeug sowie Angelzubehör. Aus einem anderen PKW wurde ein Laptop entwendet. Zwei weitere PKW- Einbrüche blieben im Versuch stecken. Jedoch kam es in diesen Fällen zu Sachschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) bittet um Hinweise.