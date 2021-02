Sorge um sportliche Zukunft : Plauer Handballer richten Hilferuf an die Politik

Plauer Trainer sorgen sich um die Zukunft des Kinder- und Jugendsports: Fühlen uns von der Politik vergessen.

Plau am See | Beim Plauer Handballnachwuchs ist seit zehn Jahren ein Handball-Camp in der Klüschenberghalle in den Winterferien eine feste Größe. Corona bedingt muss das Camp in diesem Jahr zum ersten Mal ausfallen. Die Leidtragenden sind einmal mehr die vielen Kinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.