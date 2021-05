Bewerbung als Modellregion : Plau am See hofft auf Pfingsturlauber

Plau am See möchte für Touristen öffnen und bewirbt sich als Modellkommune. Wünschenswert wäre ein Projektbeginn zu Pfingsten.

Plau am See | Der Vorschlag, schon zu Pfingsten regionalen Tourismus wieder zuzulassen, stößt in Plau auf offene Ohren. Mit der Bewerbung als Modellregion will auch der durch den Fremdenverkehr geprägte Luftkurort wieder starten können. Dieses Modellprojekt soll laut Bewerbung am 22. Mai beginnen und vier Wochen lang andauern. Ein entsprechendes Schreiben liegt sei...

