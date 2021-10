Stichwahl in Plau am See : Bürgermeisterwahl: Ein Wahllokal wird verlegt

Das entscheidende Duell zwischen Marco Rexin (WLD) und Sven Hoffmeister (CDU) findet nicht am ursprünglich vorgesehenen Ort statt.

Plau am See | Zur Bürgermeister-Stichwahl zwischen Marco Rexin (WLD) und Sven Hoffmeister (CDU) am Sonntag, 10. Oktober, muss aus organisatorischen Gründen das Wahllokal im Wahlbezirk 3 verlegt werden. Dieses befand sich bisher in den Gebäuden der KMG-Klinik Silbermühle im Millionen Weg 24. Weiterlesen: Keine Empfehlung für die Bürgermeisterwahl Haus Seeschlö...

