Fotowettbewerb des Kulturkreises : Passow sucht den Lieblingsplatz

Der Kulturkreis der Gemeinde ruft zum Fotowettbewerb 2021 auf. Die Bilder sollen während des Gemeindefestes zur 726-Jahrfeier im August präsentiert werden. Der Einsendeschluss für die Aufnahmen ist der 30. Juni.

Passow | „Wahrscheinlich hat jeder in unserer Gemeinde einen Platz, an dem er gerne ist“, sagt die Vorsitzende des Kulturkreises Passow, Renate Jakobs. Genau diese Plätze sollen groß rauskommen. Und zwar auf einer Wäscheleinen-Galerie, die am 28. August, wenn die Coronaverordnungen es ermöglichen, auf dem Festplatz im Ortsteil Brüz hängen wird. Passow will ...

