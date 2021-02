Kirche in Parchim und Lübz : Katholiken der Region auf dem Weg zur Großpfarrei

Das Konzept für die Neugestaltung der katholischen Gemeinden in Parchim und Lübz wird demnächst in Hamburg vorgestellt

Parchim / Lübz | Hans-Theodor Purbst ist katholischer Gemeindepfarrer und für insgesamt drei Gotteshäuser zuständig. Es sind die Kirchen Herz Jesu in Lübz, heilige Familie in Goldberg und die Kapelle St. Paulus in Plau am See. Im August feiert er seinen 70. Geburtstag. ...

