Zwischen Parchim und Plau am See : Hier gibt es bald wieder kostenlose Corona-Tests

Seit Sonnabend gibt es den kostenlosen Bürgertest wieder. Doch nicht in jedem Testzentrum im Landkreis Ludwigslust-Parchim kann sofort wieder Vollbetrieb aufgenommen werden.

Parchim, Lübz, Plau am See | Die Corona-Pandemie im Land verschärft sich wieder. Am Montag liegt die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Rekordwert von 303, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Am vergangenen Sonnabend hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Verordnung unterzeichnet, die jedem Bürger wieder einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche zugeste...

