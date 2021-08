Konzert : Oldies und Rock auf dem Plauer Burghof

Die Band „Black Tigers“ aus der Müritzregion gibt am Sonnabend, dem 7. August, ein Konzert in Plau am See.

Plau am See | Es sind fünf gestandene Musiker – Christian Höfer, Rainer Lange, Bernd Fabisch sowie Norbert und Jürgen Seidel, die am Sonnabend, 7. August, auf dem Burghof in Plau am See spielen wollen. Zusammen sind sie die Band „Black Tigers“. Insgesamt drei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug und ein Percussion. Soweit so gut, möchte man sagen, eine Band. Das Beso...

