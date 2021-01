Seniorenheim in Lübz : Noch immer keine Corona-Impfungen im „Haus am Freistrom“

Situation entspannt sich aber langsam nach der bestürzenden Bilanz des Corona-Ausbruchs

Lübz | Fast sechs Wochen ist es her, dass die ersten Corona-Fälle in dem Seniorenpflegeheim „Haus am Freistrom“ in Lübz festgestellt wurden. Die erschütternde Bilanz heute: 93 Bewohner und 56 Mitarbeiter haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. 22 der betagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.