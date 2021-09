Weihnachtszeit in Plau am See : Mittelalterliches Burghoffest während der Adventszeit geplant

Mit der Burgweihnacht wollen Veranstalter Olaf und Ulrike Schulz im Dezember Jung und Alt begeistern. Es wird die erste Veranstaltung dieser Art sein.

Plau am See | Im Dezember, zwischen dem 17. und 19. soll sich der Burgplatz in Plau am See in ein Reich von mittelalterlichen Handwerkern, Figuren aus alten Märchen, Geisterwesen, Väterchen Frost und auch der Schneekönigin verwandeln. Dies ist der Plan der Veranstalter Olaf und Ulrike Schulz, die vor mehr als acht Jahren nach Plau am See kamen. „Wir sind s...

