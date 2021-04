Wegen Besuchsregelungen in MV : Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen werden beschimpft

Angesichts der sinkenden Fallzahlen in den Einrichtungen sind einige Besucher mit den Regeln unzufrieden.

Parchim/ Plau am See/ Goldberg/ Marnitz | In den Alten- und Pflegeheimen des Diakoniewerks Kloster Dobbertin sind mittlerweile zwischen zwei Drittel und 100 Prozent der Bewohner gegen das Coronavirus geimpft. Lesen Sie auch: Senioren-Wohnheim im Plau am See durchgeimpft – Bewohner warten auf Lockerungen Das Diakoniewerk betreibt in ganz Mecklenburg-Vorpommern 14 Einrichtungen der Altenh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.