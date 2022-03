Co-Working-Spaces und Events : Mit diesen Ideen will Citymanagerin Sarah Westphal Lübz aufwerten

Eine belebtere Innenstadt, weniger Leerstand – das will Sarah Westphal in Lübz erreichen. Wie das funktionieren soll, erklärte sie am Dienstag mehreren Einwohnern, die Vorschläge einbrachten und Probleme aufzeigten.

Lübz | Die Lübzer Innenstadt soll in Zukunft belebter und der Leerstand von Gebäuden verringert werden. Um das zu schaffen, hat die Stadt dafür nun eine Citymanagerin. Sie heißt Sarah Westphal und stellte sich am Dienstag Bürgern, Gewerbetreibenden und Stadtvertretern in Lübz vor. Weiterlesen: Neue Citymanagerin Sarah Westphal sammelt Ideen für Lübz Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.