Schulden in Corona-Pandemie : Die meisten Mieter konnten Geld für ihre Wohnung noch berappen

Coronabeschränkungen haben Wirtschaft wie Privathaushalte stark getroffen. In Großstädten häufen sich Berichte, dass Mieten für Gewerbeeinheiten und private Haushalte gestundet werden müssen. Wie sieht es in unserer Region aus?

Parchim/Lübz/Goldberg | Die lange Pandemiezeit hat viele Menschen in existenzielle Not gebracht, weil sie monatelang gar nicht oder nur eingeschränkt arbeiten durften und damit keinen Cent Einnahmen hatten. Laufende Fixkosten fielen aber weiterhin an. Mancher Soloselbstständige ist auf Vermieter-Kulanz angewiesen Eine Soloselbstständige aus der Region, die im Bereich k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.